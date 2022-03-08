الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا لدى الأرجنتين: بوينس آيرس تحافظ على تواصلها مع موسكو

السفارة الروسية
السفارة الروسية لدى الأرجنتين

أكد السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف أن السلطات الأرجنتينية لا تزال على اتصال بروسيا رغم الوضع الحالي بشأن أوكرانيا.

وقال فيوكتيستوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بالرغم من الوضع الصعب الحالي لم تنقطع الاتصالات بين موسكو وبوينس آيرس، نحن مقتنعون بأن قنوات الحوار يجب أن تظل مفتوحة دائما لنقل المعلومات بشكل مباشر".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هناك عددا من الاتفاقيات التي تم إبرامها بما يخدم مصالح الدولتين، وقال "لم يتغير شيء في هذا الصدد، ونعتقد أن المصالح الأساسية للدولة في مختلف المجالات لا ينبغي أن تعتمد على الوضع السياسي وكيفية تطور الوضع على الساحة العالمية".

يُشار إلى أنه في وقت سابق قال وزير خارجية الأرجنتين سانتياجو كافييرو إن بلاده لا تعتقد أن العقوبات يمكن أن تكون أداة فعالة للبحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا، ومع ذلك أدانت بوينس آيرس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت روسيا عن وقف لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، التهدئة بداية من الساعة 10:00 صباحا مع فتح ممرات إنسانية من العاصمة الأوكرانية كييف ومدن ماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.

وقالت الدفاع الروسية: "نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي"، داعية الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

وأكدت الدفاع الروسية أن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك وفق وكالة نوفستي الروسية.

وبهذا فتحت موسكو ممرات إنسانية لخروج المدنيين، فتحت 6 ممرات آمنة لخروج المدنيين من 4 مدن. عبر طرق كييف - غوميل "بيلاروس" ، خاركوف - بيلغورود "روسيا"، سومي - بيلغورود "روسيا"، سومي - بولتافا، ماريوبول - زابوروجيه، ماريوبول - نوفوآزوفسك "دونيتسك".

روسية موسكو الاتصالات دبلوماسي العملية العسكرية السفير الروسي

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وائل لطفي

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