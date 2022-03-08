الجيش اليمنى يعلن تكبيد مليشيا الحوثى خسائر بشرية كبيرة

أعلن الجيش اليمني مدعوما من المقاومة الشعبية، أن قواته كبدت مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب اليمنية.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني عن رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن، عبدالرقيب أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للمليشيا في جبهة الفليحة، موضحا أن عشرات القتلى والأسرى والجرحى سقطوا بنيران قوات الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف الموقع انه بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الإيرانية على امتداد خط المواجهات في جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لالزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم، وعدم السماح للمليشيا بالمزيد من المراوغة واستخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن عبدالملك أكد حرص الحكومة بالتنسيق مع شركاء اليمن في التنمية على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الامن الغذائي وبينها عملية تطوير وتوسيع زراعة القمح والحبوب .. مشيرًا الى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوسع بزراعة القمح على ضوء الأبحاث التي انجزتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية بحضرموت، وكذا نجاح تجربة في أبين.

وناقش اللقاء، القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي في اليمن وجوانب التنسيق والشراكة القائمة بين الحكومة والأمم المتحدة، إضافة الى الترتيبات الجارية لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن، المقرر عقده في 16 مارس الجاري، وما يمكن اتخاذه لتحويل الدعم الاغاثي لتنموي.

بدورها عبرت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود المؤثرة التي تبذلها الحكومة ورئيسها في التعامل مع التحديات المختلفة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية وغيرها، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الحكومة لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لحشد التمويلات اللازمة لتغطية الخطة الإنسانية.

كما أكدت تفهم الأمم المتحدة لمقترحات الحكومة بأهمية التحول من الدعم الإنساني الى التنموي ودعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.