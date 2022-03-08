منظمة السياحة العالمية تنظر قرار تعليق عضوية روسيا.. اليوم

تعقد اليوم مينظمة السياحة العالمية (UNWTO) جلسة طارئة لمجلسها التنفيذي ف العاصمة الإسبانية مدريد، وتاتى هذه الجلسة بناء على الطلب المقدم من دول جواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا من أجل تعليق عضوية الاتحاد الروسي في منظمة السياحة العالمية.

وقد دعا زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عبر الموقع الرسمي للمنظمة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمعالجة هذه الطلب ومناقشًا، وفقًا للمادة "3-4" من النظام الداخلي للمجلس، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد مشاورات بين الأمين العام للمنظمة ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وستعقد جلسة المجلس بالحضور الشخصي، لافتًا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي يعالج فيها المجلس التنفيذي طلبًا من هذا النوع.

وأشار "زوراب"، إلى أن المادة "3" من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنص على أن المبادئ الأساسية للمنظمة هي "تعزيز السياحة وتنميتها بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والتفاهم الدولي والسلام والازدهار والاحترام العالمي لحقوق الإنسان ومراعاتها".

كما أدانت منظمة السياحة العالمية بشكل قاطع أعمال الاتحاد الروسي، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وتتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، يعتبر هو السلطة التنفيذية العليا لاتخاذ القرارات بعد الجمعية العمومية، ويضم 36 عضوًا، وتدخل الأحداث السياسية بين أوكرانيا و روسيا ليومها الثاني عشر وتجرى حاليًا مفاوضات لوقف إطلاق النار بين الجانبين وسط غضب من المجتمع الدولي؛ بسبب تدخل روسيا على الأراضي الأوكرانية، وقد اتخذت العديد من الدول الأوربية إجراءات اقتصادية صارمة ضد روسيا نتيجة الأحداث الجارية.