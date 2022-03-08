لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالثامن من مارس كل عام؟

«المرأة نصف المجتمع».. مقولة تربينا عليها منذ القدم، فهي شريك أساسي لإعمار هذا الكوكب، الأمر الذي دفع الكثير من المنظمات في العالم، إلى تخصيص الثامن من مارس كل عام يومًا عالميًا للمرأة.

يهدف اليوم العالمي للمرأة، إلى تركيز الاهتمام العالمي على حالة المرأة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين والتحيز والقوالب النمطية والتمييز، فهدفها هو جعل العالم أكثر تنوعاً وإنصافاً وشمولاً بالنسبة لهم.

لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس؟

اليوم العالمي للمرأة هو يوم عالمي يحتفل بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، حيث يُحتفل باليوم العالمي للمرأة سنويًا في 8 مارس، وهو أحد أهم أيام السنة من أجل الاحتفال بإنجازات المرأة، رفع مستوى الوعي حول مساواة المرأة، الضغط من أجل التكافؤ بين الجنسين، جمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي تركز على الإناث وحقوقها في البلاد النامية.

خرجت النساء عام 1856 من اجل الاحتجاج في شوارع نيويورك من أجل تحقيق المساواة وعدم إجبارهم على العمل، ويرجع تاريخ هذا اليوم عندما تكرر الاحتجاجات في نفس اليوم عام 1908، ومن هنا تم تخصيص الثامن من مارس سنويًا يومًا للمرأة.

ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟

الأرجواني والأخضر والأبيض هي ألوان يوم المرأة العالمي، فاللون الأرجواني يدل على العدل والكرامة، الأخضر يرمز إلى الأمل، فيما يمثل الأبيض النقاء.

ولا يقتصر اليوم العالمي للمرأة على دولة أو جماعة أو منظمة، فلا توجد حكومة أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة خيرية هو المسئول الوحيد عن يوم المرأة العالمي، فهو ملك لجميع الناس بشكل جماعي في كل مكان.

يمكن أن يساعد اليوم العالمي للمرأة في تحديد إنجازات الكثير من النساء والاحتفال بها وزيادة إبرازها في تحقيق المساواة، كما يمكن أن يساعد في زيادة الوعي والعمل على تحقيق التوازن بين المرأة وتحديات الحياة.