الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تفعيل خدمة طوارئ قسطرة القلب بمستشفى المجمع الطبى بطنطا

مستشفى المجمع الطبي
مستشفى المجمع الطبي بطنطا

أعلن مدير الفرع د. سيد جلال عن تفعيل خدمة الطوارئ لمرضى القلب والقسطرة بدءا من استقبال وتقييم المرضى وعمل الفحوصات، وإجراء العمليات الطارئة على مدار اليوم لتخفيف آلام المرضى ورعايتهم والعمل على تذليل الصعوبات.

حيث تم عقد اجتماع مع د. علا البنهاوى مديرة المستشفى والفريق الطبي لوضع خطة التشغيل وجداول العمل وتواجد فرق العمل الطبية على مدار اليوم.

وأشار مدير الفرع بأنه تم التشغيل الفعلي وإجراء حالتين قسطرة قلب طوارئ أمس الموافق ٧ مارس.

وأوضحت مديرة المستشفى، بأنه تم تجهيز رعاية متوسطة بقوة ٥ أسرة إضافية من المقرر تشغيلها يوم الخميس القادم لرفع الطاقة الاستيعابية لمرضى القسطرة والقلب.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى طوارئ القلب والقسطرة.

تأمين الغربية بدء تفعيل طوارئ قسطرة القلب بمستشفى المجمع الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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