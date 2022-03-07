الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة أم «مصطفى وليد» ويتكفل بعلاجه

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثة والدة الطفل مصطفى وليد عقب عرضها في برنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على قناة «النهار»، وقرر التكفل بعلاجه.

وعرض الإعلامي تامر أمين، في برنامج آخر النهار مناشدة إحدى السيدات لعلاج ابنها المصاب بمرض نادر يحتاج زراعة جهاز هضمي، وفي لفته إنسانية استجاب الرئيس للحالة وتكفل بالعلاج وكل مطالبها.

وأوضح تامر أمين أن المريض يدعى مصطفى وليد يواجه تحديات منذ ولادته، مضيفا: “قالوا لأمة وهو عنده سنتين إنه مش حيمشي و لا حيتكلم أبدًا، لكنها كانت مؤمنة بالله أولاً وبالبطل الخارق مصطفى وبدأت رحلتها مع مصطفى كل يوم من الساعة ٨ الصبح لحد ٨ بليل كل يوم في مختلف المراكز للعلاج الذي يحتاجه”.



وتابع: “تركت وظيفتها وكانت كل يوم مع مصطفى من الصبح بدري لوقت متأخر يتلقى جلسات تخاطب وتعديل السلوك وحاجات كتير من الخدمات الأخرى وبعدين مشي واتكلم بعد ست شهور ودي كانت المعجزة الأولى التي حصلت ومكنش حد مصدق.. بعد كدة دخل المدرسة”.



وواصل: “بدأت صحته تتدهور وعمل عملية كبيرة وكان قليل لما بيبين وجعه بعد كده تم تشخيصه بأنه مريض CIPO ويحتاج إلى زرع كامل للجهاز الهضمي لكنه هو وأمه مستنين المعجزة الثالثة حتى يتمكن البطل الخارق من أنه يعمل العملية لأنه في مرحلة متقدمة من المرض عرفتوا ليه مصطفى هو السوبر هيرو لأنه بيتحمل وجع كبير فوق ما حد يتخيل وطول عمره راضي وهو الآن يحتاج جراحة الجهاز الهضمي والعمليه موجودة بس في أمريكا وتكلفتها اتنين مليون دولار".