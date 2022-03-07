مسلسلات رمضان 2022.. شريف سلامة يتصدر البوستر الدعائي لـ«فاتن أمل حربي»

أطلقت منصة "watch it" البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والذي سيعرض حصريًا عليها ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر المنصة والتي رفعت شعار «رمضانك عندنا».

وظهر الفنان شريف سلامة على البوستر الذي نشرته منصة "watch it" بملابس الشخصية التي سيجسدها من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي".

مسلسل فاتن أمل حربي لرمضان ٢٠٢٢

يحاول أبطال مسلسل "فاتن أمل حربي" سباق الزمن للعمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الذى تنتجه "العدل جروب"؛ استعدادًا لخوض السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "فاتن أمل حربي" يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قوانين الحضانة ما بعد انفصال الزوجين، حيث تجد نيللي كريم أنها أمام قانون يجبرها على عدم الاحتفاظ بحضانة ابنها بعد الزواج من غير والده، فتسعى خلال الأحداث للحصول على حقها بالقانون أيضًا أو تحاول العمل على تغيير القانون في العمل.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نيللي كريم تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة عن أعمالها الدرامية السابقة، حيث تلعب دور موظفة بالشهر العقاري، ومتزوجة من الفنان شريف سلامة، ولديهما طفلان، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب التي تواجه الفتاة المنفصلة وما يقع عليها من أعباء.

وطرحت شركة "العدل جروب"، خلال الأيام الماضية، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار نيللي كريم عدد من الأبطال منهم: شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين، و المسلسل الجديد تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.