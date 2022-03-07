محمد جودة: الشهادة في سبيل الله اختيار للصفوة من البشر

يلقى أئمة وخطباء وزارة الأوقاف بجميع المحافظات، خطبة الجمعة القادمة عن "الشفاء في بيان منازل الشهداء"، وحددت الوزارة المحاور التي من المقرر أن تضمنها الخطبة عن مكانة الشهيد ومنزلته يوم القيامة، ونماذج للشهداء وأنواع الشهيد، ومن هذا المنطلق قام عدد كبير من الأئمة والدعاة بنشر خطبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مجموعات الأئمة.

وقال الشيخ محمد جودة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه للشهداء فضل لا تحتويه العبارة، ويكفيهم فضلا أنهم دخلوا إلى السعادة من أبواب الله، ودخلوا إلى الطمأنينة في معية الله، وتشرفوا باللِّواذ بِجَلال الله وجماله.

وأضاف خلال الخطبة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن الشهادة في سبيل الله درجة عالية من الحياة، لا يَهبُها الله تعالى إلا لمن يَستحقُّها، فهي اختيار من العلي الأعلى للصفوة من البشر، ليَعيشوا مع الملأ الأعلى، لأن الشهيد لما بذل حياته لله، أعطاه اللهُ حياةً أكمل منها، حيث يحيا مع الله الذي مَنَّ عليه بالحياة الأبدية، فكان موت الشهيد حياة له وكان موته حياة للأمة من بعده.

واستدل على هذا الكلام بما جاء في السنة النبوية فعن مسروق قال: سألنا عبدا لله عن هذه الآية ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: (أرواحُهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرَح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطَّلع إليهم ربهم اطِّلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شِئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتَل في سبيلك مرةً، أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا).

وأشار إلى أن هذه المكانة تجعل المجاهد في سبيل الله يقبل وهو في غاية الشوق إلى لقاء الله عز وجل كما وصفها القائل بقوله: "مَنِ الرَّائِحُ إِلَى اللَّه كَالظَّمْآنِ يَرِدُ الْمَاءَ".