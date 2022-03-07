تأجيل محاكمة فتاة بتهمة ابتزاز المواطنين عبر «فيس بوك» لـ9 مايو

أجلت محكمة جنايات المنصورة محاكمة فتاة على خلفية اتهامها بابتزاز عدد من المواطنين، عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ نقدية، وتهديد مهندس بالقتل وإيذاء أسرته إلى جلسة 9 مايو المقبل لسماع دفاع المتهمة والمدعين بالحق المدني، في القضية رقم 675 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمة"ع.ع "، 36عامًا حاصلة على ليسانس أدأب قسم لغة انجليزية ومقيمة بمنطقة كفر البدماص، مدينة المنصورة، إلي محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 675 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة لأنها بتاريخ سابق على يوم 16 أكتوبر العام الماضي، هددت المجني عليه "م أ "عن طريق مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" وإحدى وسائل تقنية المعلومات" واتس آب" بإيذائه وإيذاء زوجته وذويه وقتلهما وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول علي مبلغ نقدي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة المقدم من النيابة شروع المتهمة في الحصول بالتهديد على المبلغ التقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني علية الا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به وهو إمساك المجني عليه عن الانصياع لطلبها.

ونسبت النيابة للمتهمة قيامها بقذف المجني علية بأن أرسلت بكثافة رسائل عن طريق أحدي مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات محل الاتهام الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق والتي تمثل خدشًا لسمعته وشرفة وعائلته وطعنًا في عرضة وذلك بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا ولا أوجبت إحتقارة لدي أهل وطنة علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة تهمة قذف نجل المجني علية الأول "ح" بأن أرسلت بكثافة رسائل عبر تطبيق "فيس بوك -واتس آب" إلي المجني علية الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق والتي تمثل خدشا لشرفة وطعنًا في عرضة.

وأدلي المجني علية الأول بأقواله أمام النيابة العامة بقيام المتهمة بسبة وقذفه ونجله الطفل بعبارات بذيئة تخدش الحياء وتسئر لسمعة وشرفة وسمعة عائلته .

وكشفت في التحقيقات أن المتهمة أرسلت له تهديدات بإلحاق الأذى به وذويه وتحرير قضايا ضده وتهديده بقتل أولادة وإلحاق الأذى بزوجته في حال عدم الانصياع لها بإرسال مبالغ نقدية لها لكف أذاها وتهديدها له.