الحكومة تواصل جهودها: رقابة على الأسواق.. وقائمة سوداء لـ«التجار الجشعين»

واصلت الدولة جهودها لمواجهة جشع التجار الذين رفعوا الأسعار بذريعة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ووجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة لمديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خلال الفترة المقبلة؛ للتأكد من توافر السلع للمواطنين، بالإضافة إلى الرقابة على المحال المشاركة بالتصفية الشتوية «الأوكازيون الشتوى».

وتحرص وزارة التموين على الوجود باستمرار فى الأسواق لمواجهة جشع التجار، عبر مراقبة جميع القطاعات بمحافظات مصر، والتأكد من توافر السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية «اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والدواجن والدقيق والسكر والزيت والأرز» بمنافذ الوزارة الثابتة، الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة «العامة والمصرية»، والمنافذ المتحركة «السيارات المتنقلة»، على مستوى محافظات الجمهورية، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الحرة بنسب تتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪.

وتنسق الوزارة مع قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية «منافذ أمان» لعرض وتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بجودة عالية وأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى السوق، لإحداث توازن سعرى، مع التوجيه بتكثيف الرقابة على جميع الأنشطة التموينية لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وبصفة خاصة المواد التموينية الشهرية التى يجرى صرفها بموجب البطاقات التموينية الذكية.

وتتأكد الوزارة، أيضًا، من توافر المواد البترولية والعمل على زيادة الكميات المخصصة من أسطوانات البوتاجاز لزيادة الطلب عليها خلال رمضان المقبل، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لتلافى حدوث أى اختناقات، حفاظًا على استقرار الحالة التموينية وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز البلدى المدعم بسعر ٥ قروش، والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

وفى سياق متصل، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين بتهمة تخزين ١١٢ طنًا من الدقيق الأبيض، بغرض حجبه عن البيع لرفع أسعاره وتحقيق أرباح غير مشروعة.

من جانبه، كشف محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، عن أنه يجرى حاليًا إعداد قائمة سوداء للتجار الجشعين المحتكرين عديمى الضمير والأخلاق والوطنية.