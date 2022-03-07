الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

مات عبدالناصر واعتلى الرئيس أنور السادات العرش، وأصبح رئيسًا لمصر بعد استفتاء الشعب.. أشهر معدودة مرت على توليه السلطة فى ١٧ أكتوبر ١٩٧٠ حتى وصل قطار أقداره إلى مايو من عام ١٩٧١، حين انقض على منافسيه على الحكم من رجال عبدالناصر بالاتحاد الاشتراكى، وداخل دولاب الدولة، وتمكن من التخلص منهم فى ضربة واحدة، أطلق عليها «السادات» وصف «ثورة التصحيح»، وأطلق عليها خصومه «الثورة المضادة»، ووصف المضادة هنا مقصود به معاكسة توجهات ثورة يوليو التى تبناها عبدالناصر.

خلال هذه الفترة كانت ملامح الهزيمة والحزن والانكسار بادية على وجوه المصريين فى أعقاب يونيو ١٩٦٧ ثم وفاة عبدالناصر.. وجد الرئيس الجديد أن المصريين بحاجة ماسة إلى يقين، وأنه شخصيًا بحاجة إلى اكتساب شرعية واقعية بعد أن بات ممتلكًا الشرعية الرسمية، ويبدو أن «السادات» وجد فى الدين الحبل المتين الذى يمكن أن يعتمد عليه فى إكساب الشعب نوعًا من السكينة، وفى الوقت نفسه منحه نوعًا من الحضور المختلف عن سلفه عبدالناصر، فشرع يغزل ويشد على هذا الحبل بقوة.

اتخذ أنور السادات قرارًا بقطع الإرسال الإذاعى والتليفزيونى خمس مرات يوميًا لرفع الأذان، وهو تقليد لم يكن معمولًا به فى عصر عبدالناصر.. رحّب البسطاء من المصريين بهذا الإجراء، وسجلوه كحسنة فى سجل الرئيس الجديد، واعتبروا إذاعة الأذان عبر الراديو والتليفزيون فضيلة جيدة تنبههم إلى مواعيد الصلاة، خصوصًا فى المناطق التى لا توجد بها مساجد قادرة على الوصول بصوت أذانها إلى المصريين.

أشياء بسيطة للغاية يمكن أن تحمل دلالة خاصة لدى البسطاء من أبناء هذا الشعب، خصوصًا إذا اتصلت بالدين، جريان الأذان فى الإعلام المرئى والمسموع كان من هذا النوع من الأشياء، وكل من عاش بدايات عصر السادات يتذكر كيف قوبل هذا الأمر بالترحيب من جانب المصريين، وكيف مهّد هذا الإجراء لسطوع أبرز لقب اقترن باسم السادات فى بدايات عصره، وهو لقب «الرئيس المؤمن»، فما أكثر ما كان يردد مذيعو الراديو والتليفزيون هذا الوصف وهم ينقلون صلاة الجمعة أو الأعياد التى يحضرها الرئيس.

صور السادات وهو يؤدى فرض ربه كانت الأشهر على مدار الشهور الأولى لحكمه، ورغم تراجع معدلات ظهورها فيما بعد، إلا أنها لم تتوقف، فمشاهد الرئيس وهو يركع أو يسجد أو يجلس متمتمًا بذكر الله كانت من المشاهد التى حرص الإعلام الساداتى على إبرازها، وهو يركز على وجه الرئيس الجديد الذى تجلل جبهته «زبيبة الصلاة» التى يعتبرها قطاع لا بأس به من المصريين إحدى علامات الإيمان على وجه صاحبها «سيماهم فى وجوههم من أثر السجود».

ولا نستطيع أن نقرر على وجه الدقة سر إيثار السادات، رحمه الله، وصف «الرئيس المؤمن»، وهل ارتبط بأسباب خاصة به تعكس إيمانه وعلاقته بربه، أم حمل الوصف نوعًا من التعريض بالرئيس الذى سبقه- جمال عبدالناصر- والذى لم يُنعت بهذا اللقب مطلقًا، أو التعريض بالحقبة الناصرية ككل التى لم يلجأ صانع القرار فيها إلى اللعب بكارت الإيمان أو التدين، إلا فى حدود ضيقة، تعلق أغلبها بتوظيف الدين كأداة تبرير لتوجهات الدولة، وكآلة شحن فى الصراع العربى الإسرائيلى؟ كانت الإذاعة والتليفزيون فى الستينيات ينقلان مشاركة الرئيس عبدالناصر فى صلوات الجمعة والأعياد، لكن لم يظهر أى نوع من التوظيف للدين فى تسويق الرئيس عبدالناصر جماهيريًا، خلافًا لما حدث فى عصر السادات.

كان السادات شديد الحرص على صورته كرجل مؤمن، تشهد على ذلك آراؤه التى تربط بين الماركسية والخصومة مع الأديان، وأنها تتناقض مع قيم الرسالات السماوية التى يؤمن بها شعبنا، كما ذكر فى سيرته الذاتية «البحث عن الذات»، وقد حرص الرجل على إظهار هذا الوجه وهو يحكى فى سيرته عن الترتيب لحرب أكتوبر ١٩٧٣، حيث يذكر أنه يوم الجمعة ٩ رمضان ذهب للصلاة فى الجامع الذى تعلم فيه الصلاة منذ خمسين سنة، وهو زاوية صغيرة، وهناك فى رحاب الله وهدوء الجامع شرد فى أيام الطفولة والنقاء وبلغ أعلى درجات السلام الروحى.

مثّل «السادات» نموذجًا للفلاح المصرى الحصيف، الذى يعرف كيف يفكر بسطاء المصريين، فكّر وقدّر أن أول بوابة يجب أن يطرقها، حتى يجد لنفسه مطرحًا فى النفس المصرية، هى بوابة الدين، فبدا حريصًا على الركوع والسجود أمام الكاميرات، وبث الأذان، وعلاوة على ذلك أخذت خطبه الرسمية قالبًا مختلفًا عن خطب الرئيس عبدالناصر، فبدأها بعبارة «بسم الله»، وتعود أن يختمها بآية قرآنية تحمل دعاءً أو ابتهالًا لله.

أحاط «السادات» نفسه، أيضًا، بعدد من المهتمين بالشأن الدينى بطرق ومشارب مختلفة، مثل الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الجامع الأزهر، والكاتب والمحدث اللبق الدكتور مصطفى محمود، والفريق حسن التهامى، وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية وغيرهم.. والقاسم المشترك الأعظم بين معظم الشخصيات الدينية التى قربها «السادات» هو «النفس الصوفى»، يستوى فى ذلك المسئول عن أهم مؤسسة دينية فى مصر والمسئول عن إدارة مؤسسة الرئاسة.

ليس فى مقدور من عاصر هذه الفترة أن ينكر تأثير التحول الذى أحدثته «بوابة الدين» فى نظرة المصريين إلى «السادات»، فقد مال بعضهم إليه، وبدأ بعض الشعبويين يتحدثون عن الرئيس الجديد المداوم على الصلاة، والمردد الآيات القرآنية، رضى الكثيرون بالوصف الذى خلعه الرئيس الجديد على نفسه: «الرئيس المؤمن»، ولم يفكر أى منهم فى أن هذا الوصف يحمل تعريضًا بسلفه جمال عبدالناصر.

أغلب الناس فى ذلك الوقت كانوا بحاجة إلى يقين بعد حالة الاهتزاز والترنح التى عاشوها عقب نكسة ١٩٦٧، وبادر السادات إلى مغازلة هذه الحالة عبر العزف على وتر الدين، وتمكن من استقطاب قطاع من الشعب عبر ذلك، لكن فى المقابل كان هناك قطاع آخر لم يزل متشبثًا بالعصر الناصرى، ويشعر بعد انقضاض «السادات» على رجال الحقبة الناصرية فى ١٥ مايو بأن ثمة ثورة مضادة تنسج خيوطها حول دولة عبدالناصر.