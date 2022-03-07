الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي للمرأة

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة د. كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة، غدًا، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يأتي الاحتفال بعقد ندوة تحت عنوان "المترجمة المصرية والترجمة العلمية: أميرة عبد الصادق نموذجًا".

أما عن المترجمة أميرة عبد الصادق  فهي حاصلة على ليسانس اللغة الانجليزية من كلية الألسن بجامعة عين شمس و على ماجستير في السياسات الثقافية للترجمة من كلية الآداب جامعة القاهرة عملت مترجمة أولى في عدد من المؤسسات الثقافية منها مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دار نهضة مصر للنشر ولها عدد كبير من الترجمات نذكر منها :"الكون :عوالم محتملة"، "الطرق على أبواب السماء"، "اضطرابات الأكل :ما يحتاج الجميع إلى معرفته"، "الدرجات الست و أسرار الشبكات "، "الهامسون بالكتب: إحياء القارئ الكامن داخل كل طفل"، "الجنون في غياهب السجون: أزمة الصحة العقلية خلف القضبان و دورنا في مواجهتها"و "الهندوسية: مقدمة قصيرة جدا".

كما حصلت على جائزة الترجمة العلمية من المركز القومي للترجمة في عام 2017 عن ترجمة كتاب "الطرق على أبواب السماء: كيف تنير الفيزياء و التفكير العلمي الكون و العالم المعاصر"والصادر عن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ومؤخرا فازت بجائزة أفضل كتاب علمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن ترجمتها لكتاب"الكون :عوالم محتملة" الصادر عن دار نهضة مصر للنشر.

أما عن اليوم العالمي للمرأة فهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب. 

لكن في أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً. بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلباس أشرطة وردية.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي اليوم العالمي للمرأة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم المترجمة المصرية والترجمة العلمية أميرة عبد الصادق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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