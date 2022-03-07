السعيد وبن شرقى يقودان هجوم الزمالك أمام الجونة فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبوجبل فى حراسة المرمى

في خط الدفاع :- محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم إمام – ماجد هاني – إسلام جابر – محمد أوناجم – رزاق سيسيه – سيف الجزيري.