فيريرا يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك

وصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، برفقة معاونيه الأجانب، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق رسميا.

وكان في استقبال الجهاز الفني في مطار القاهرة باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بوصول فيريرا ومعاونيه إلى مصر.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن التعاقد مع البرتغالي فيريرا لتولي تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.