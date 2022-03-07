إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في حملة بدمياط

انطلقت اليوم الإثنين، حملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر، أسفرت عن إزالة ٢١حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل بمدينة رأس البر بمساحة ١٦٩٦ متر مربع، هذا إلى جانب إزالة حالتى تعدى بمركز كفر البطيخ تابعتين لولاية الصرف على مساحة ١٢ متر مربع.

وفى هذا السياق، ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هذا الملف توليه المحافظة اهتمام بالغ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة و حق الشعب، كما أكدت أنه تم التشديد على كافة الأجهزة بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٤٣ حالة.

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي،وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، والأستاذة إيناس علي الطماوي مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتورة زهرة سليم مدير إدارة التربية الرياضية بنات بالإدارة العامة للتربية الرياضية و عزة سعد عضو لجنة تقييم المرشدات بالوزارة.

وشملت فعاليات اليوم الأول مشاركة ثمانية فرق للمرشدات تتكون من ١٧٠ طالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية.

وأكد الدكتور "خالد خلف" أن مديرية التربية والتعليم، تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة بصفة عامة إذ لها نفس القدر من الاهتمام مثل المواد العلمية.

وأكد الدكتور "خالد خلف" أن مديرية التربية والتعليم، تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة بصفة عامة إذ لها نفس القدر من الاهتمام مثل المواد العلمية.