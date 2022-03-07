الصين تؤكد التزامها بالتعاون مع إفريقيا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، أن بلاده تحترم التزامها بالتعاون مع إفريقيا، مشددا على أن بكين "لا تقدم أبدا وعودا فارغة".

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن وانغ قوله، في مؤتمر صحفي، إن الصين قامت خلال الأعوام الماضية، ببناء سكك حديدية يزيد طولها على 10 آلاف كيلومتر، وطرق سريعة يبلغ طولها نحو مئة ألف كيلومتر، ونحو 100 ميناء، و"عدد لا يحصى" من المستشفيات والمدارس في إفريقيا.

وأضاف الوزير الصيني أن "هذه ليست فخوخ دين، بل معالم للتعاون".

وذكر وانغ أن الصين ستنفذ، خلال العام الجاري، بشكل كامل تعهدها بتقديم مليار جرعة من اللقاحات إلى إفريقيا، وستساعد القارة على تعزيز قدرتها على إنتاج اللقاحات محليا، وعلى تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 60 في المئة من سكانها في عام 2022.

ويذكر أنه، أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 11 مليونًا و300 ألف إصابة و251 ألفًا و121 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا، وسط تعافي 10 ملايين و470 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأشار بيان صادر عن "المراكز الإفريقية" إلى أن نسبة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 12.6%، حصل 17.6% على جرعة واحدة و0.9% على جرعة معززة في القارة، وأن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.

وأوضح البيان أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول، وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق رصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الإنفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.