الإمارات وهيئة الأمم المتحدة تبحثان سبل دعم مشاركة المرأة فى أنشطة السلام

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الإثنين، مع مساعدة الأمين العام لإدارة الموارد والاستدامة والشراكات ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنيتا بهاتيا، سبل تعزيز علاقات التعاون، وأهمية دعم مشاركة المرأة في عمليات وأنشطة السلام، وتمكينها من العمل السياسي والدبلوماسي والعسكري، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البواردي- خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية- حرص القيادة الإماراتية على تعزيز دور المرأة العربية، حيث سخرت لها كافة الإمكانيات لإثبات قدراتها وتمكينها في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن المرأة هي شريكة الرجل في تقدم وبناء المجتمع.

من جانبها، أشادت بهاتيا، بالجهود الحثيثة للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في دعم المرأة الإماراتية ونهضتها، كما باركت فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي والجهود المستمرة التي تبذلها، وأكدت أن الإمارات بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة شريك طويل الأمد.