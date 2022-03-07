أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة «أنا هنا» على يوتيوب

طرحت شركة مزيكا أغنيتها الجديدة للنجم أحمد جمال "أنا هنا" من البومه الجديد، وذلك على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية "أنا هنا" هي من كلمات: نور الدين محمد، وألحان إسلام علي، وتوزيع موسيقى طارق توكل.

تقول كلمات الأغنية:"وأنا هنا وهو هنا بننسى كل اللى هنا بشوف بعيني عينيه وبس.. وأسرح واتوه وأحلم وأحس أجمل حاجات وأناديه بهمس وهو ميشوفش إلا أنا أنا وحبيبي في ليالينا متونسين ومكفينا.. وجودنا في حياة بعضينا ومش شاغلنا إلا هوأنا أنا وحبيبى اللى جماله بيغطى عالكون ده بحاله كل الغنا اللى اتغناله مش حقه أبدا بأمانة زى القمر وأحلى شوية.. يضحك يزيد نوره عليا ويا عين يا ليل لما يغنى تخرج آهات إعجاب منه يا روحي لما بيسألني بتحبنى ويضحك ليا".

وحصل أحمد جمال على الاقامة الذهبية من دبي وعاد لوضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة التى يتعاون فيها مع عزيز الشافعى ووسام عبد المنعم .

وطرح المنتج محسن جابر آخر أغانى أحمد جمال بعنوان "وجع كام يوم" منذ فترة وهى أغنية درامية عاطفية .

أغنية "وجع كام يوم" هى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، وهى من كلمات جمال الخولى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

وجع كام يوم لحد أنا وأنت ع الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض

مافيش بينا اللي كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

حياتنا أنا وأنت أولها وأخرها وعود

كلام و قلوبنا من كتر الكلام يأست

ماحدش مات ف يوم م الوحدة بس أنت اللى مستغرب

هيحصل إيه ما جايز ف الفراق الراحة ما نجرب