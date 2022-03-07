الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: إنجازات الرياضة المصرية تمثل نجاحًا كبيرًا للوزارة

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

أكد محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حصول مصر على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك حصول النادي الأهلي على برونزية العالم، يمثل نجاحا كبيرا لوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال النائب: «بفضل جهود وزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله منتخب مصر يشارك في بطولة كأس العالم». 

وتسائل محمود عصام، عن دور الوزارة في توعية الشباب بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعريف بالقانون لحثهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأثار عضو مجلس النواب، المبالغة الكبيرة في الإنفاق على الدعاية الانتخابية للأندية الرياضية، متسائلا عن إمكانية وضع إطار تنظيمي لهذا الأمر.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعد مشروعا لتعديل قانون الرياضة، وسيكون فيه حل لجميع المشكلات.

وفيما يتعلق بالتوعية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أشرف صبحي، أن هناك إدارة تعمل على هذا الموضوع بالاشتراك مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة البنك المركزي لدعم الشباب في المشروعات الصغيرة.

وقال الوزير: «مهتمين بالحرف اليدوية وتسويقها للشباب، في ضوء الاهتمام برفع وعي الشباب».

النائب محمود عصام لجنة حقوق الانسان مجلس النواب النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة حقوق الانسان

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