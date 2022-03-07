أيمن أبوالعلا: أخلاقيات الشباب فى خطر ونحتاج مجموعة وزارية لبناء الإنسان

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: «إحنا داخلين على خطر، لأننا في عصر مختلف تمامًا، خصوصًا فيما يتعلق بالأخلاقيات».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة وهي المسئولة عن نحو ٦٥% من الشعب وهم الشباب، يقع عليها دور كبير في مواجهة هذه المخاطر.

وحذر أبوالعلا، من المخاطر المتمثلة في ظاهرة العنف تحديدًا، مؤكدًا أنها لا تقف عند منطقة عن أخرى.

واقترح عضو مجلس النواب، أن تكون هناك مجموعة وزارية لبناء الإنسان على غرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأوضح أن التغطية الاجتماعية والثقافية لوزارة الشباب والرياضة لم تغطِ كافة المحافظات، قائلًا: العبرة ليست في كثرة المبادرات ولكن العبرة في تحقيقها الانتشار المطلوب وتغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية.

وطالب أبوالعلا، بضرورة أن تكون هناك وحدات حقوق الإنسان في المراكز لتقوم بالمتابعة في كل منطقة على حدة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية عودة الكشافة من جديد لما يمثله من أهمية كبيرة في تعليم الشباب الالتزام، مطالبـا أيضًا بعودة المعسكرات الإبداعية والثقافية كذلك.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توافقه بشأن ما يتعلق بعودة الكشافة ودورها في تعظيم ثقافة الالتزام عند الشباب.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم عمل وحدة لحقوق الإنسان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه بالفعل هناك متابعة من أجل تغطية المبادرات أكبر عدد ممكن من المستفيدين.