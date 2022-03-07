السودان وكوريا الجنوبية يؤكدان ضرورة تطوير التعاون فى الصحة

أكد السودان وكوريا الجنوبية ضرورة تطوير أوجه التعاون بين البلدين في المجال الصحي، بما في ذلك مكافحة جائحة كورونا، وتوفير فرص للتدريب والمنح في هذا المجال.



والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور عبدالباقي عبدالقادر، اليوم الإثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى السودان لي سانج جونج، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجالات الصحة العامة والبيئة والتعليم، خاصة التدريب المهني.



وقال السفير لى سانج جونج: “إن هناك أوجه شبه بين بلاده والسودان، حيث واجه البلدان حربًا أهلية وتحديات في مجال الحكم”، وعبّر عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز التحديات الماثلة، كما فعلت بلاده من قبل، بما لديها من إمكانات هائلة.