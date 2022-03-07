بريطانيا تتعهد بمساعدات بقيمة 175 مليون استرلينى لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن حكومته تتعهد بتقديم 175 مليون جنيه إسترليني (230.28 مليون دولار) أخرى لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم.

وقال إن التمويل الإضافي يرفع الدعم البريطاني لأوكرانيا إلى حوالي 400 مليون جنيه إسترليني.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، "يسعني الإعلان عن 175 مليون جنيه أسترليني أخرى مساعدات بريطانية لأوكرانيا، منها مئة مليون دولار منها ستقدم مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية".