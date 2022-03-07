الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتعهد بمساعدات بقيمة 175 مليون استرلينى لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن حكومته تتعهد بتقديم 175 مليون جنيه إسترليني (230.28 مليون دولار) أخرى لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم.
وقال إن التمويل الإضافي يرفع الدعم البريطاني لأوكرانيا إلى حوالي 400 مليون جنيه إسترليني.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي، "يسعني الإعلان عن 175 مليون جنيه أسترليني أخرى مساعدات بريطانية لأوكرانيا، منها مئة مليون دولار منها ستقدم مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مسلسلات رمضان 2022.. قناة ON تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد التوسع في بناء المدارس التكنولوجية.. طلاب يتحدثون عن تجربتهم

ضبط متهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى مقطع فيديو

عودة 150 مواطنًا إلى مصر من رومانيا بعد عبورهم حدود أوكرانيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران