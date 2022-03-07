الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: «يونيتامس» والاتحاد الإفريقى يعقدان اجتماعًا مشتركًا مع شركاء السلام

فولكر بيترس
فولكر بيترس

عقد فولكر بيترس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي فى السودان السفير محمد بلعيش، اجتماعا مشتركا اليوم الاثنين، مع شركاء السلام الممثلين في مؤسسات الدولة، بمشاركة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، والطاهر أبوبكر حجر، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وممثلين لحركات "الكفاح المسلح" الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

تناول الاجتماع، مسار الحوار والخطوات الجارية من أجل التوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.

وأوضح بيترس، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن بعثة "يونيتامس" والاتحاد الإفريقي، أسسا آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما والعمل معا على الأرض، خلال عملية الحوار السوداني، بقيادته وقيادة الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش.

من جهته، أكد الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي فى السودان، أن الآلية دشنت اليوم، أول اجتماع مشترك، مع شركاء السلام من أجل دراسة إمكانية العمل سويا لبناء التوافق السياسي المنشود في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها السودان.

وأشار بلعيش إلى أن بعثة "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي، أصبحا يعملان بروح عالية من التنسيق والتعاون، لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة فى السودان.

وقال،"إننا على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التوصل إلى تسوية للخروج من الانسداد السياسي الحالي، إن السودان بلد يستحق الأفضل ويستحق أن يعود إلى وضعه الطبيعي داخليا وفي المجتمع الدولي".

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