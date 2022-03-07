مسئول بالاتحاد الأوروبى: عدد اللاجئين الأوكرانيين قد يرتفع لـ5 ملايين

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 1.6 مليون لاجئ، وقد يرتفع إلى 5 ملايين لاجئ.



وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: "حتى الآن هناك ١.٦ مليون لاجئ أوكراني دخلوا حدودنا، ويمكن أن يزداد العدد حتى 5 ملايين لاجئ"، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية.



وتابع: "حشدنا حتى الآن 100 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للاجئين، نركز على دعم تدفق اللاجئين ونستمر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".



من جهة أخرى، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه سجل منذ 24 فبراير الماضي عندما بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس ، سقوط 406 قتلى وإصابة 801 شخص بين المدنيين في أوكرانيا بسبب النزاع.

وذكر بيان لمكتب المفوضية (مقرها جنيف)" أن معظم الخسائر المدنية التي تم تسجيلها نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وأشارت المفوضية إلى اعتقادها أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة في الأيام الأخيرة، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية عنيفة فى الوقت الذى ما تزال العديد من التقارير تنتظر تأكيدها، ومنها من بلدة فولنوفاكا حيث توجد مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين".