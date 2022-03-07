الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: الموافقة على إنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي

وافق مجلس الأمة الكويتي على الإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

كما وافق المجلس- في جلسته الخاصة اليوم الإثنين- بشأن التداعيات العالمية الراهنة إثر المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، على توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

وأكد ضرورة تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية مع ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.

وتضمنت إحدى التوصيات ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة مع تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية، وذلك لضمان استمرارية حركة الإنترنت في الدولة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، قد وجه، أمس الأحد، الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة المنعقدة اليوم بناء على طلبين حكومي ونيابي، لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مسلسلات رمضان 2022.. قناة ON تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد التوسع في بناء المدارس التكنولوجية.. طلاب يتحدثون عن تجربتهم

ضبط متهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى مقطع فيديو

عودة 150 مواطنًا إلى مصر من رومانيا بعد عبورهم حدود أوكرانيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران