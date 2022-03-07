الكويت: الموافقة على إنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

وافق مجلس الأمة الكويتي على الإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

كما وافق المجلس- في جلسته الخاصة اليوم الإثنين- بشأن التداعيات العالمية الراهنة إثر المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، على توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

وأكد ضرورة تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية مع ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.

وتضمنت إحدى التوصيات ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة مع تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية، وذلك لضمان استمرارية حركة الإنترنت في الدولة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، قد وجه، أمس الأحد، الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة المنعقدة اليوم بناء على طلبين حكومي ونيابي، لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها.