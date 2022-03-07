وزير داخلية النمسا: جهود واسعة لمكافحة العنف فى البلاد

أكد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن التسامح مع أي أعمال عنف في البلاد سواء في الأماكن العامة أو داخل المنازل، معتبرًا أن الحماية من العنف هي عنصر أساسي في عمل ضباط الشرطة النمساوية.

وقال وزير الداخلية- في تصريحات اليوم- إن الحكومة اعتمدت عددًا من المشاريع المخطط لها، والتدابير لتعزيز القدرات في مجال الحماية من الجريمة وأعمال العنف، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي تم إطلاق أكبر حزمة مناهضة للعنف منذ عقود.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزيرة الأسرة والاندماج سوزانا راب، بالإضافة للمجتمع المدني ومراكز الحماية من العنف، لافتًا إلى زيادة عدد الضباط في ملاحقة هذه الجرائم.

وأضاف أنه سيتم عقد ندوة مشتركة بين وزارتي شئون المرأة والداخلية الشهر المقبل وبين مراكز الحماية من العنف، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لانطلاق المبادرة الدولية للحماية من العنف، بمشاركة خبراء دوليين، وستتم خلالها المقارنة بين جهود الحماية من العنف على المستوى الأوروبي.