الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. قناة ON تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان

قناة ON
قناة ON

طرحت شبكة قنوات ON البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان 2022. 

وشهدت البوسترات الدعائية للمسلسلات الرمضانية تصدر أبطالها لها. 

وتشهد الخريطة الرمضانية لقناة on عرض باقة من الأعمال الدرامية المتميزة والتي تعرض بشكل حصري على قناتي ON و On drama ومنها

 

مسلسل الاختيار 3"

يعرض مسلسل “الاختيار 3” على  القناة، وتتكتم القناة حتى الآن البوستر الدعائي للمسلسل ومن المقرر طرحه خلال أيام ويخوض بطولة الجزء الثالث كل من النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي.

ويشهد الجزء الثالث استكمال حلقة الوصل بين الجزء الأول والثاني الفترة الهامة التي عاشتها مصر، حيث تشهد أحداث الجزء الثالث التركيز على أموال جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلهم منذ عام 2012، حتى مصادرة أموالهم وعزلهم من الحكم بعد ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

الكبير 

مسلسل الكبير 6 

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مشاهد الجزء السادس من مسلسل “الكبير قوي” على قدم وساق بقيادة المخرج أحمد الجندي.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

دايما عامر 

مسلسل"دايما عامر"

يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، والذي يجسد خلاله دور أستاذ عامر مشرف اجتماعي، أما لبلبة تجسد دور «ميس زهرة وهي مديرة المدرسة» والفنان صلاح عبدالله أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبدالجليل مستر أبوالوفا صاحب المدرسة.

ويناقش مصطفى شعبان في المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدي الهوارى بعدما حققا نجاحا معا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و«مزاج الخير» عام 2013. 

احلام سعيدة

احلام سعيدة

أنهت الفنانة يسرا نسبة كبيرة من تصوير مسلسل أحلام سعيدة الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، الذي يعرض على شاشة قناة اون، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يوتيرن

مسلسل "يوتيرن"

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، الذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرين، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

خريطة شبكة قنوات ON مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022 البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان على قناة ON يوتيرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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