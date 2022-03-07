الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة

الدكتور محمد بن مبارك
الدكتور محمد بن مبارك

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الدول الداعمة للاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما مع المملكة المتحدة التي تتمتع بخبرات وتجارب متقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة والتنمية المستدامة.


وأوضحت وكالة أنباء البحرين "بنا " أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الإثنين مع سفير المملكة المتحدة لدى المنامة رودي دراموند، حيث بحثا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والمناخ.


وأشاد الدكتور محمد بن مبارك بدور السفير دراموند في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبجهوده المتواصلة للحفاظ على البيئة، ودعمه البرامج والمشاريع البيئية والمناخية المشتركة، مشيرا إلى ذلك يعكس اهتمام البالغ الذي توليه المملكة المتحدة ضمن التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل المعلومات والخبرات.


من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على زيادة التعاون البيئي والمناخي لتحقيق المزيد من التكاتف الدولي الرامي لخدمة القضايا المناخية والارتقاء بالعمل البيئي.

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