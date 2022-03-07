أوكرانيا: نعمل مع الشركاء الدوليين لتمكين القوات المسلحة بفاعلية أكبر للدفاع عن البلاد

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن حكومة بلاده والشركاء الدوليين يعملون على تمكين القوات المسلحة من الدفاع عن الدولة بشكل أكثر فعالية، وذلك في ضوء التقدم الكبير المحرز في توريد الأسلحة والذخيرة.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن ريزنيكوف قوله - على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم /الاثنين/ - "لن أعلق على إمدادات الأسلحة والذخيرة، فهذه مسألة حساسة"، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تسلم أكثر من 50 ألف خوذة وقطعة من السترات الواقية، بالإضافة إلى تزويد الجيش الأوكراني بزي رسمي مخصص لجيوش حلف شمال الأطلسي "ناتو".



وأشار إلى أن أكثر من 140 ألف أوكراني، معظمهم من الرجال، قد عادوا من أوروبا، وأنضم عشرات الآلاف إلى قوات الدفاع الإقليمية.



ومن جهتها، ذكرت الشرطة الأوكرانية أنه تم إجلاء نحو 2000 مدني حتى الآن من بلدة إيربين، الواقعة على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.



ولم توضح الشرطة الأوكرانية المدة التي تمت فيها عمليات الإجلاء.

