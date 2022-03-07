الرئيس الجزائري: المرأة العربية قطعت أشواطا كبيرة وحققت إنجازات بمختلف المجالات

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن المرأة العربية قطعت أشواطا كبيرة، وحققت إنجازات في مختلف المجالات بكل جدارة واستحقاق، داعيا إلى تكثيف الجهود بين الدول العربية من أجل تمكينها في جميع المجالات.



جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، تحت شعار (المرأة العربية .. تميز وتطلع)، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن اليوم /الاثنين/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف تبون أن اليوم العالمي للمرأة يأتي هذه السنة في ظروف غير اعتيادية في العالم أجمع، أبرزها تبعات جائحة كورونا صحيا واجتماعيا واقتصاديا، موجها الشكر والتقدير إلى كل النساء العربيات العاملات في مجال الصحة نظير مجهوداتهن في التصدي للفيروس.



وأوضح أنه في خضم هذه الظروف، تمكنت المرأة العربية من تحقيق إنجازات بمختلف المجالات، وتميزت بجدارة واستحقاق في بعضها، ما مكنها من حصد جوائز إقليمية وعالمية تعد وسام فخر للأمة العربية.



وأكد أنها قطعت أشواطا كبيرة بمختلف المجالات كسفيرة ودبلوماسية لدى هيئات الأمم المتحدة، وكعالمة وخبيرة بشتى العلوم، وتميزت بحصولها على جوائز إقليمية وعالمية، فضلا عن تألقها كوزيرة بإدارتها لحقائب وزارية تنوعت بين شؤون المرأة والصحة والخارجية والدفاع، لتبلغ منصب رئيس حكومة.



وأشار إلى أن المرأة العربية لعبت دورا في إحلال السلم والحفاظ عليه على مستوى مناطق النزاعات المسلحة تماشيا مع القرار الأممي رقم 1325، الذي يؤكد مشاركة المرأة الكاملة الهادفة والمتساوية مع الرجال في عمليات حفظ السلم.



ووجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية المناضلة والصامدة، داعيا إلى العمل على تكثيف الجهود بين الدول العربية لتوحيد الرؤى، لتعزيز مكتسبات المرأة، وتمكينها في جميع المجلات، بما فيها تلك المتعلقة بالتكنولوجيا، والتقنيات الفضائية العالية الدقة.



ونوه الرئيس الجزائري بأن بلاده كرست في دستورها المعدل عام 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في كل المجالات الوظيفية والانتخابية، وكذلك حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، وفي المجالين المهني والخاص، لتسجل المرأة الجزائرية بهذه المكتسبات حضورها، وتثبت جدارتها في تقلد المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة.