التحالف العربى: تدمير 9 آليات عسكرية حوثية فى محافظة حجة اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "بقيادة المملكة العربية السعودية"، عن تدمير 9 آليات عسكرية حوثية في محافظة حجة اليمنية.



وذكر التحالف- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم وتدمير 9 آليات عسكرية.



وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية ضد الميليشيات الحوثية، خلال الأيام الماضية، في مختلف جبهات القتال، والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من عناصر الميليشيات بينهم قيادات بارزة.