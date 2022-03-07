عرض 37 مشروعًا بحثيًا بهندسة قناة السويس

نظمت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، مؤتمرها الطلابي البحثي، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور ناصر مندور، بالمستوى الذي وجد عليه الأبحاث والمشروعات البحثية المتميزة، خاصة وأن بعض هذه المشروعات تمثل الجامعة في المشاركة في مسابقات عالمية، مؤكدًا دعم الجامعة وإدارتها المادي والمعنوي لهذه المشروعات البناءة والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية المهارات البحثية لدى طلاب الجامعة.

يأتى المؤتمر بإشراف تنفيذي الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور إيهاب محمد لطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، أن مؤتمر كلية الهندسة يشهد له دائمًا بالاختلاف والتميز حيث شارك ١٨٥ طالبًا وطالبة في إعداد ٣٧ مشروعًا بحثيًا.

وشارك بالمؤتمر نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وبحضور الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة والدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة والأستاذ بالكلية والدكتور وليد القماش، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة أن المؤتمر يهدف لمناقشة المشروعات الطلابية، خاصة المتوجهة لخدمة المجتمع، حيث عرض المؤتمر للمشروعات الطلابية بأقسام: مدني، عمارة، كهرباء وميكانيكا.

وأضاف الدكتور إيهاب لطفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المشاريع الطلابية تخدم محور تنمية قناة السويس وقامت بدراسة متطلبات السوق المحلية بالتعاون مع جميع أقسام الهندسة بالكلية التي تخدم تخصصات الهندسة بالكامل، مما يعود بالنفع على مصر لكونها أبحاث صالحة للتطبيق داخل محافظة الإسماعيلية، بل وخارج سور جامعة القناة؛ لتحتل مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية وسيشارك جزء كبير منها في مؤتمر البحوث الطلابية، والذي يحتوي على بحوث تعتبر براءات اختراع.