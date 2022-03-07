تدريب 100 فتاة وسيدة على الإسعافات الأولية فى الوادى الجديد

شهدت قرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات ختام دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للسيدات والفتيات.

وقال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي له، اليوم، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في الإسعافات الأولية وذلك بمقر دار مناسبات عزبة " الجو" التابعة لقرية القصر بمركز الداخلة، على مدار 3 أيام مضت، من 5 – 7 مارس الجاري، وحاضر خلالها خالد بكري، مدرب معتمد ومسئول تثقيف صحي بمديرية الشئون الصحية، بالمحافظة، كما حضر تنظيم الدورة كل من أحمد أبو حسن رئيس الوحدة المحلية لقري القصر بمركز الداخلة، أيمن أحمد حنفي أمين تنظيم الحزب بالمركز.

وقال إن الدورة شهدت إقبالًا من السيدات والفتيات بالمركز والقرى التابعة له، بإجمالي 100 فتاة وسيدة، كما جرى التدريب عليها (المسح الأولى -الأزمة القلبية - انسداد مجرى الهواء المفاجئ - إنعاش القلب والتنفس (cpr) -الغرق - الحروق - النزيف - الجروح - الكسور - إصابات البطن والصدر والعين - الصدمة - الإغماء والغيبوبة - التشنجات - التسمم - الإسهال - العض واللسعات واللدغات - التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة - تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة - إصابات الأطفال والوقاية منها.

وأشار محمد عبدالغني إلى تنظيم الدورة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب رئيس مجلس الشيوخ، وبناءً على توجيهات النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.