بجولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي وعددا من الإدارات بمجلس المدينة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، في جولة مفاجئة أعمال حملة "طرق الأبواب" والتى انطلقت، أمس، وتستمر حتى 15 مارس الجاري، للتأكد من تلقي المواطنين وموظفي المصالح الحكومية والمواقع الخدمية لقاح كورونا، كما تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي وعدد من إدارات مجلس مدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد قسمى خدمة المواطنين والحفظ، و تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من تلقي المواطنين المترددين لتلقي الخدمة للقاح كورونا، وكذا موظفي مجلس المدينة والمركز التكنولوجي، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المصالح، والتعاون البناء مع فرق الحملة المنتشرة بشتى مراكز وقرى المحافظة، مؤشدداً على سرعة تلقي اللقاح للفئات العمرية بداية من سن 12 عاماً، حفاظاً على صحة الجميع.

وأكد محافظ الفيوم، خلال جولته التفقدية بتيسير الإجراءات أمام المواطنين في إطار من القانون، وتكثيف أعمال النظافة ووضع أفضل الحلول للمخلفات البخشبية الموجودة بمجلس مدينة الفيوم، بجوار مبنى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار الموجود بنطاق مجلس المدينة، كما التقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم موجهاً المعنيين بوضع الحلول المناسبة لها.

وكان محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعاً لبحث آليات إنهاء إجراءات تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات القومية، وكذا متابعة جهود مديرية الزراعة في معالجة "النمل الأبيض"بالمواقع التي صدرت لها رخص بناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الاسكان.

خلال الاجتماع ناقش محافظ الفيوم، مع المسئولين، ضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بإنهاء تراخيص البناء لبعض المشروعات القومية "كمشروع الاسكان الاجتماعي بقريتي شدموة بمركز اطسا، ودمشقين بمركز الفيوم"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بسرعة استكمال كافة الأوراق الخاصة بالمشروع لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدار القرارات الخاصة بترخيص تلك العمارات.