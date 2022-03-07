استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الاثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي المكسيك ، سجلت السلطات الصحية 1905 إصابات جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و 564 ألفا و985 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 319 ألفا و859وفاة.



وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و 414 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 379 ألفا و592 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5423 حالة.



وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و 162 إصابة جديدة و65 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 47 ألفا و 857 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 23 ألفا و 303 حالات.



وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و 552 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 240 ألفا و319 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 65 حالة لعدم تسجيل أي وفيات جديدة في اليوم السابق.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 756 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 515 ألفا و14 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و 272 حالة.



وفي الصين، سجلت السلطات الصحية 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 111 ألفا و 195 حالة إصابة والوفيات إلى 4 آلاف و 636 حالة وفاة.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 895 ألفا و98 حالة إصابة والوفيات إلى 21 ألفا و463 حالة وفاة.



وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 306 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 132 ألفا و 708 حالات إصابة والوفيات إلى 3 آلاف و42 حالة وفاة.



وفي منغوليا، سجلت السلطات الصحية 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 465 ألفا و 953 حالة إصابة والوفيات إلى 2176 حالة وفاة.



وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 515 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و21 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و78 ألفا و 529 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و332.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و641 حالة إصابة.



في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2963 وفاة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 236 ألفا و967 حالة، بإجمالي وفيات 1637.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و303 ألاف و848 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 535 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و277 ألفا و112 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



و في التشيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن عدد الإصابات اليومية في انخفاض مستمر بعدما ارتفع بشكل كبير الشهر الماضي، مشيرا إلى أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات من الفيروس بلغ 2095 شخصا، بينهم 163 شخصا في حالة حرجة.



يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى 3 ونصف مليون إصابة ، فيما تخطى إجمالي الوفيات 38 ألف حالة وفاة.



وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 ألفا و369 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و184 حالة وفاة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في فنلندا إلى 694 ألفا و142 حالة، بينما بلغت الوفيات حتى الآن ألفين و571 حالة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و585 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و6 حالات وفاة.



ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 5 ملايين و747 ألفا و322 حالة، بينما تبلغ الوفيات 112 ألفا و551 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3 آلاف و419 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة.



وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و512 ألفا و913 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 ألفا و704 حالات، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و852 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 150 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في المجر إلى مليون و805 آلاف و898 حالة، وتبلغ الوفيات 44 ألفا و439 حالة.



وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفين و146 حالة إصابة جديدة بالمرض، و11 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 934 ألفا و228 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن 8 آلاف و528 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و394 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة.. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 517 ألفا و102 حالة، وتبلغ الوفيات ألفين و299 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 165 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و3 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 144 ألفا و320 حالة، وتبلغ الوفيات 631 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.



وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 248 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة في أفغانستان إلى 175 ألف حالة، بينما تبلغ الوفيات 7 آلاف و626 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 421 ألفا و401 حالة والوفيات إلى 8548 حالة .



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و626 ألفا و282 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و398 حالة .



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفا و869 حالة والوفيات إلى 853 حالة .



وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 505 آلاف و644 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و293 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و771 ألفا و449 حالة والوفيات إلى 63 ألفا و993 حالة .



وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4082 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و667 ألفا و185 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و282 حالة .