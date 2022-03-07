رئيس جامعة قناة السويس يشهد المؤتمر الطلابى البحثى العلمى بكلية العلوم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة العمل الجماعي والمشاركات الطلابية كانطلاقة حقيقية نحو المستقبل، وركز على أهمية التعاون بين كليات الجامعة، ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم أواصر التعاون والمشاركات الفعالة بين طلاب كليات الجامعة في كافة المجالات في سبيل تقديم خريجين قادرين على النهوض بمصر وتقدمها مشيرا إلى أن تطوير البحث العلمي وتنمية الإبداع لدى الطلاب هو من أهم أهداف المؤتمرات الطلابية ومحاوره .

جاء ذلك أثناء افتتاح رئيس الجامعة للمؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية بكلية العلوم الذي عقد اليوم الإثنين الموافق ٧ مارس القادم تحت عنوان"البحوث الطلابية بين الواقع والتطبيق " .

وتابع "مندور" أن كلية العلوم من الكليات الرائده فى الجامعة تدريسيا وتدريبيا وتعليميا ويشهد لها بالانضباط والمؤتمرات البحثية الطلابية ضرورة ملحه للكليات

العملية فكلا من الطالب والأستاذ يبذل جهد كبير فى تلك الكلية .

وأوضح رئيس الجامعة ثلاث ركائز أساسية لمؤتمرات البحوث الطلابية هي وضع الطلاب على طريق البحث العلمى ودعم المشاركة والتواصل المستمر بين الأساتذة والطلاب فى الأبحاث، كما تزيد من مهارات الطلاب فى التقديم والعرض وتنمية الثقة بالنفس و يؤهله لعمل مقابلات شخصية ناجحة عند التقدم للعمل بالشركات بعد التخرج .

هذا وصرح الدكتور ناصر مندور أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة المعامل بكلية العلوم على أن تتم بصورة مرحلية تبدأ بمعمل الكيمياء .

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور مدحت رخا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سوزان على محمد مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية .

بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركه لآيات القرآن الكريم للطالب فادى مجدى لتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف على الترحيب برئيس الجامعة وإدارة الكلية كما قدم الشكر للطلاب على الإقبال الكبير للمشاركة بفعاليات المؤتمر متمنيا لطلابه مؤتمر ناجح ومعلنا عن انطلاق فاعليات مؤتمر البحوث الطلابية على مستوى الجامعة ٣١ مارس القادم .

وقد أشارت الدكتورة مها فريد أن المؤتمر فى نسخته الخامسة يهدف إلى تعريف الطلاب بالاتجاهات البحثية الحديثة وتعزيز المهارات البحثية للطلاب مع رفع المستوى العلمى والثقافى لهم وتعزيز القيم الوطنية لخدمة الوطن ،كما يتم خلال المؤتمر عرض ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي للطلاب .

وأضاف الدكتور مدحت رخا أن المؤتمر يشمل ٢٩ بحث فى التخصصات العلمية الآتية دراسات كيميائية،فيزيائية ،وبيولوجية، دراسات بيولوجية ، بيئية، منتجات طبيعية تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ،والرياضيات التطبيقية .

وأكملت الدكتورة سوزان على أنه سيتم تقديم جائزة لأحسن بحث مشارك فى كل مجال بالإضافة إلى شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر مشيره أن المؤتمر يشارك به ٤٨ طالب وطالبة.