الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يعرض عبر DMc و cbc

مسلسلات رمضان 2022.. «WATCH IT» تطلق البرومو الدعائى لمسلسل «راجعين يا هوا» خلال أيام

راجعين يا هوا
راجعين يا هوا

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز- تامر مرتضى- الملصقات التشويقية الأولى لمسلسلها الرمضاني الجديد "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوي.

مسلسلات رمضان 2022

ومن المقرر أن تطلق الشركة البرومو الدعائي للعمل خلال أيام في إطار الخطة الدعائية للمسلسل، والذي يتصدره النجم خالد النبوي ونور اللبنانية وأحمد بدير وهنا شيحة ووفاء عامر وأنوشكا وإسلام إبراهيم، ويشارك في بطولته نجوم آخرون.

ويجسد خالد النبوي في العمل دور بليغ أبوالهنا الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة)، وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.

العمل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وسيحمل مفاجأة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث تعيد شركة «أروما ستوديوز» الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوى".

والمسلسل هو استكمال لشراكة الشركة المتحدة مع أروما بعد النجاح الكبير في سلسلة «إلا أنا».. «راجعين يا هوا» يخرجه محمد سلامة، الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم» و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل «موسى».

وسيعرض مسلسل «راجعين يا هوا» عبر قنوات DMc وcbc ومنصة watch it. 

ويكتبه المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، الذي قدم العديد من التجارب الناجحة، منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".

أروما ستوديوز- تامر مرتضى- قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني، منها: "الخروج" و"الصياد" و "لعبة إبليس" و"أمر واقع" و «ظرف أسود»، ومن المقرر أن يكون من الأعمال المختلفة خلال رمضان.

”راجعين يا هوا مسلسل راجعين يا هوى خالد النبوى راجعين يا هوا مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022

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وائل لطفي

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