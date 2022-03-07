الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تقرر منع دخول مجموعة من المسئولين الروس ومن بيلاروسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا
الحرب بين روسيا واوكرانيا

 قررت نيوزيلندا منع دخول مجموعة من المسئولين الروس ومن بيلاروسيا إلى أراضيها؛ بسبب دورهم في العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا، وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن- حسب موقع «نيوز هاب» الإخباري النيوزيلندي- إن العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية في نيوزيلندا، وتمنع الأفراد والشركات من نقل أموالهم وأصولهم إليها هربا من العقوبات التي تفرضها دول أخرى.

وتشمل قائمة العقوبات أكثر من مائة شخص، من بينهم قادة سياسيون روس رفيعو المستوى مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، كما ستقدم الحكومة النيوزيلندية تشريعا يسمح لها بفرض عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وعند إقرار التشريع ستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها نيوزيلندا عقوبات فردية على دولة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية بكييف وماريوبول وخاركيف وسومي من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن قرار وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية جاء تلبية لطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصاله مع الرئيس، فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد أكد، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الفرنسي، استعداد بلاده للحوار مع كييف في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

كما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، عن أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا.

وقالت بيلوسي- في بيان حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- إن "مجلس النواب يدرس حاليا مقترحا تشريعيا صارما من شأنه أن يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي"، مضيفة: "مشروع القانون الخاص بنا سيحظر واردات النفط الروسي ومصادر الطاقة إلى الولايات المتحدة، ويقطع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، وسيصبح أول خطوة نحو منع روسيا من الوصول إلى منظمة التجارة العالمية".

وأشارت إلى أن الكونجرس يعتزم الموافقة خلال الأسبوع الجاري على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، حيث يعتزم تمرير التمويل الطارئ ضمن تشريع خاص بالتمويل الحكومي الشامل.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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