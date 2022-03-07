انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي السادس لكلية الآداب جامعة قناة السويس

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تقديره للموضوعات الهامة التى إختارها طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمؤتمرهم الطلابي البحثي السادس، حيث تناول الطلاب المشروعات الجديدة في مصر، العاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وأبحاث حول تمكين المرأة ودورها في المجتمع وتنمية المجتمع مشيراً إلى أن تلك الأبحاث تتوجه لخدمة المجتمع المصري بشكل عام ومنطقة إقليم القناة وسيناء بوجه خاص.

وأشار إلى أن تجربة جامعة قناة السويس في تطبيق فكرة مركز الدعم الأكاديمي تجربة رائدة على مستوى الجامعات المصرية وأن يكون لها وحدات بجميع الكليات.

جاء ذلك تزامناً لفعاليات المؤتمر الطلابي السادس، لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، والذي عقد أمس الأحد، ويأتي المؤتمر في إطار خطة قطاع شئون الطلاب نحو نشر ثقافة البحث العلمي، لدى طلاب الجامعة، تحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. مصر الحديثة" برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقال الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، إن المؤتمر يضم أبحاث علميه للطلاب تتميز بالإبداع والإبتكار، وتعتبر مشاريع ستشارك بها علي مستوي الجامعة.

وتابع إن الأبحاث تناقش موضوعات هامة توضح رؤية الطالب المصرى للمستقبل، مما يساهم في زياده وعي الشباب بأهداف مشروعاتنا القومية والتنموية الجديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة سليم وكيل لشئون لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يهدف إلى دعم الشباب للتعرف على أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم، وبث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركات الخارجية.



وأكد الدكتور حسين أنور، مدير مركز الدعم الأكاديمى على إن المركز، أنشئ لخدمة الطلاب سواء الطلاب المتفوقين، أو المتعثرين، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لربط العملية التعليمية بالبحث العلمى، والأنشطة الطلابية، والمؤتمرات، و تزويد المهارات لدى الطلاب من خلال التنمية البشرية، وتنميه اللغات، وهذا يساعد علي قرب العلاقة بين الطالب وعضو هيئه التدريس.

ضمت لجنة تقييم البحوث نخبة من أساتذة الكلية هم الدكتور اسامة سليم الدكتور محمد رشاد، الدكتور سماح عبدالحميد، الدكتور محمد تهامي، الدكتورة سحر حساني.

ويأتي المؤتمر بتنظيم وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتورة منى عبد الرحمن مدير الوحدة.