جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض والذى عكس تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية وأن ذلك الاحتفال يأتى تأكيدًا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.