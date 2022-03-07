الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا، وحققت أعلى معدلات للشفاء من الفيروس في مستشفيات العزل.

وقال الدكتور تاج الدين- في تصريحات خاصة لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري: "نحن تجاوزنا المرحلة الصعبة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهذا ما لاحظناه من خلال انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس".

وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نصل إلى مرحلة الثبات لأن الوباء موجود والفيروس ما زال منتشرًا سواء في مصر أو في العالم بأكمله، معربًا عن شكره وتقديره لجهود القيادة السياسية خلال فترة انتشار الجائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجتمع بصورة مستمرة وتحدد الخطوات العملية والإجرائية والتنفيذية حسب ظروف كل مرحلة لحماية المواطن.

وعن أهمية الجرعة التنشيطية المعززة من لقاح فيروس كورونا، دعا الدكتور عوض تاج الدين جميع المواطنين للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة لتنشيط مناعة الجسم ضد المرض.. مشيرًا إلى أن التطعيم لا يعطي المناعة الكاملة فاللقاحات عندما تؤخذ تعمل لفترة زمنية محددة قد تتراوح من 6 لـ9 أشهر، لذا لا بد من الحصول على الجرعة الثالثة لتنشيط المناعة.

وحول التجارب السريرية الخاصة باللقاح المصري لفيروس كورونا، أضاف تاج الدين أن التجارب السريرية تسير حسب البروتوكول والخطوات العلمية الطبية المحددة تحت ملاحظة ومراقبة وعندما تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية السريرية سترى هيئة الدواء المصرية مع المجموعة العلمية المشاركة في البحث النتائج وستحدد إيجابية اللقاح وكيفية استخدامه في الوقاية من كورونا.

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