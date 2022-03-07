اليابان تلغي حالة «شبه الطوارئ» في 13 محافظة

رفعت الحكومة اليابانية قرارها بتطبيق حالة شبه الطوارئ المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 13 محافظة، بما في ذلك نيجاتا وناجانو وفوكوشيما، بداية من صباح اليوم الإثنين؛ وذلك في ضوء تراجع حالات الإصابة الحديثة وتخفيف العبء على الأنظمة الطبية الإقليمية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الرسمي أن القيود المفروضة على ساعات العمل في المطاعم والحانات وعدد زوار الفعاليات الاجتماعية قد رُفعت، كما تم تخفيف القيود المفروضة على أنشطة النوادي في المدارس وفي العديد من المناطق الأخرى .

وأشارت إلى أن المقاطعات الـ 13 هي : مي ، واكاياما، وأوكاياما، وهيروشيما، وكوتشي، وفوكووكا، وساجا، وناجازاكي، وميازاكي، وكاجوشيما، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمحافظات الخاضعة لحالة شبه الطوارئ 36 محافظة حتى الآن، وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض حالات الإصابة الجديدة قد تباطأت مؤخرًا على الصعيد الوطني، إلا أن بعض الحكومات المحلية تخطط لتنفيذ تدابير أخرى لمكافحة العدوى من تلقاء نفسها حتى بعد رفع قرارات شبه الطوارئ .

في الوقت نفسه، قررت الحكومة تمديد حالة شبه الطوارئ في هوكايدو وطوكيو وهيوجو و 15 محافظة أخرى لمدة أسبوعين تقريبًا حتى 21 مارس.

وعلي المستوي العالمي، ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 446 مليونا و278 ألفا و989 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و999 ألفا و222 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ958 ألفا و621 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 652 ألفا و438 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 515 ألفا و102 وفاة.