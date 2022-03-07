الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترفع مستوى مخاطر كورونا إلى أعلى مستوى

جريدة الدستور

قررت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، رفع مستوى مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني إلى "مرتفع جدا"، وهو أعلى مستوى من نظام التقييم المتكون من 5 مستويات.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن مستوى مخاطر انتشار كورونا كان في مستوى "مرتفع" على الصعيد الوطني للأسبوع السادس على التوالي منذ الأسبوع الثالث من يناير إلى الأسبوع الرابع من فبراير، غير أن السلطات الصحية رفعته بدرجة واحدة إلى "مرتفع جدا"، كما تم رفع المستوى في منطقة العاصمة سول بدرجة واحدة إلى مرتفع جدا خلال نفس الفترة.
وأضافت أن السلطات اعتمدت على نظام التقييم المتكون من 5 مستويات، وهي: "منخفض جدا" و"منخفض" و"معتدل" و"مرتفع" و"مرتفع جدا"؛ لتقييم مستوى مخاطر انتشار كورونا على أساس أسبوعي من خلال تقييم 17 مؤشرا، مثل نسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات، وعدد الحالات الخطيرة أسبوعيا، ونسبة إصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وارتفعت نسبة حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى في البلاد إلى 100% في يوم 5 مارس، بزيادة قدرها 0.4 نقطة%، بينما وصلت النسبة بين الإصابات الوافدة من الخارج إلى 99.2%، وشكلت نسبة حالات الإصابة بـ السلالة الجديدة "BA.2" من أوميكرون 22.9% من الإصابات المحلية، و47.3% من الإصابات الوافدة من الخارج.
كما تجاوزت عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم، 200 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي بسبب استمرار تفشي متحور "أوميكرون".

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم، عن أن البلاد سجلت 210 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 210 آلاف و628 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و666 ألفا و977 إصابة، وفقا لوكالة «يونهاب» للأنباء.
 ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 9096 حالة وفاة، بزيادة قدرها 131 وفاة عن اليوم السابق.

كما ارتفع عدد الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا إلى 955 مريضا، بزيادة قدرها 70 مريضا عن اليوم السابق.

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