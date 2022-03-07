وزير خارجية فرنسا: أوكرانيا ستنتصر في الحرب ضد روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه يعتقد بأن أوكرانيا ستنتصر في النهاية في الحرب ضد روسيا، محذرًا من الدمار والخسائر المدنية التي قد يتسبب فيها حصار المدن الكبيرة في أوكرانيا.

وأشار "لودريان" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - إن روسيا لن تكسب الحرب التي بدأتها في أوكرانيا؛ وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أيام على بدء الحرب، موضحا أنه تم اتخاذ حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا والتي كانت آثارها ثقيلة وستكون، من وجهة نظره،أ ثقل بكثير؛ ما يعني أن الثمن الذي يجب دفعه مقابل الحرب سيصبح لا يطاق وأنه في مرحلة ما سيكون أمام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خيارين أحدهما تأثيرات كبيرة على سير العمل في بلاده أو الشروع في مفاوضات، مشيدا بشجاعة الشعب الأوكراني في مقاومة الحرب الروسية .

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، فتح ممرات إنسانية في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن ماريوبول وخاركيف وسومي، وأن قرار وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية جاء تلبية لطلب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال اتصاله مع الرئيس "فلاديمير بوتين"، لكن هذه الممرات ستجعل من الممكن فقط الوصول إلى بيلاروسيا أو شرق أوكرانيا أو روسيا.