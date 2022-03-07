ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة بقصد الإتجار

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بقصد الإتجا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن المستأجرة بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزته (كمية من مخدر البانجو "وزنت 50 كيلو جرام" – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين –بندقية آلية – 4 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.