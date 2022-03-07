«العربية للتصنيع»: مشاركتنا بمعرض الدفاع بالسعودية فرصة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المشاركة المصرية ضمن جناح مصر بمعرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد "العربية للتصنيع"، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وشهدت أولى أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

كما حرص المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان صحفى للهيئة، على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث أطلع على أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لمعروضات الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية ونظم التسليح المختلفة.