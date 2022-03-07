مصر تُشارك في اجتماع المشروع المُشترك بشأن «الأجندة العربية الرقمية»

تُشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع فريق الخبراء الثاني الذي يُعقد في إطار التعاون الفني المشترك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، بشأن مشروع “الأجندة العربية الرقمية”.

وينعقد اجتماع الخبراء الثاني المُخصص للباحثين والخبراء من الدول والمنظمات المنضمة لمشروع "الأجندة العربية الرقمية"، ضمن الآلية المركزية للتعاون البحثي والفني، وذلك في القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عُقدت مع شركاء من دول ومنظمات دولية وإقليمية، في إطار المشروع المشترك بين الإسكوا وجامعة الدول العربية لوضع الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطويرها وتفعيلها.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق البحوث والإجراءات لتعزيز محتوى النسخة الثالثة من المسودة الثالثة للأجندة الرقمية العربية، ولا سيما مقترحات الأهداف ومؤشرات القياس والمبادرات التي سيتم تقديمها في الدورة الرابعة والثلاثين لفريق العمل العربي المعني بالاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المقرر عقدها في 6-7 أبريل 2022 من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي ستنعقد في 29-30 مارس 2022.

أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أطلقت برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية للدول العربية في عام ٢٠٢٠ الذي يتضمن ثماني مسارات، يهدف إحداها إلى إنتاج استراتيجيات - أجندات رقمية إقليمية ووطنية، من شأنها تمكين صانعي السياسات من إحداث تغيير في السياسات والممارسات، بما يستجيب مع احتياجات بلدانهم وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية وتسريع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.