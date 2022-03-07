حبس عاطلين بتهمة تصنيع أسلحة بيضاء واستخدامها في أعمال البلطجة بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الإثنين، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهم بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين يصنعون الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهم وبيعها للاستخدام في أعمال البلطجة والعنف، وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بتصنيعهم للأسلحة البيضاء بغرض بيعها والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعُثِر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء وأقروا بتصنيعهم الأسلحة بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.