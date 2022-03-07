«ياقوت القمر».. معرض للدكتورة وفاء ياديس عن فن تشكيل المجوهرات كقطع فنية

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "ياقوت القمر" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من سلسلة معارض تشكيل المجوهرات قطع فنية غير تجارية للسيدات والرجال، وتقوم الفنانة بتطبيق عناصر الفن التشكيلى مع علوم ميتافيزيقا المجوهرات لعمل قطع فنية يتم عرضها للمتلقي للتأثير الجمالى الذى يأخذ العقل والمشاعر إلى مناطق مختلفة من الإبداع الفنى للتشكيل اللوني والخطي لكل قطعة تماما مثل الأعمال النحتية والتصويرية.

و يضم المعرض 60 قطعة من أحجار القمر والياقوت كعنصر أساسى يتناغم معهما العديد من الأحجار الكريمة الطبيعية، من عدة دول إفريقية وآسيوية مثل الكوارتز واللابرادور والعقيق والجارنت وكذلك الجاسبر والاميثيست وحجر السترين .

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن استخدام الأحجار الكريمة كفن تشكيلي بتطبيقات علوم الميتافيزيقا هو دراسة أكاديمية علمية لمكونات كل حجر من كيمياء وفيزياء وطوبوجرافيا، وتكوين معادلة تتوافق مع تكوين الجسم الانسانى للتفاعل الصحي القائم على أساس علمى مثبت، وأن علوم الميتافيزيقا لا تتعامل مع الأحجار الكريمة كأكسسوار أو حلى بل قطع لها تفاعل مع الكيان الانسانى بمختلف مستوياته الإدراكية العقلية والنفسية والجسدية، ولها شروط يتم تطبيقها فى معامل خاصة لتخليص الأحجار من معاملات المناجم والحفر والتعامل مع الباعة والتجار، لأن كل من يتواصل مع الأحجار الكريمة يترك بصمات من مشاكله الصحية على هذه الأحجار.

و الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس واحدة من علماء الميتافيزيقا، و عضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا فهي عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد أطلقت عدة كتب عن علوم ما وراء الطبيعة منها كتاب "ما وراء الجسد، صلوات كونية، الهامسون للاشجار".