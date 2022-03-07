الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ياقوت القمر».. معرض للدكتورة وفاء ياديس عن فن تشكيل المجوهرات كقطع فنية

وفاء ياديس
وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "ياقوت القمر" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من سلسلة معارض تشكيل المجوهرات قطع فنية غير تجارية للسيدات والرجال، وتقوم الفنانة بتطبيق عناصر الفن التشكيلى مع علوم ميتافيزيقا المجوهرات لعمل قطع فنية يتم عرضها للمتلقي للتأثير الجمالى الذى يأخذ العقل والمشاعر إلى مناطق مختلفة من الإبداع الفنى للتشكيل اللوني والخطي لكل قطعة تماما مثل الأعمال النحتية والتصويرية. 

و يضم المعرض 60 قطعة من أحجار القمر والياقوت كعنصر أساسى يتناغم معهما العديد من الأحجار الكريمة الطبيعية، من عدة دول إفريقية وآسيوية مثل الكوارتز واللابرادور والعقيق والجارنت وكذلك الجاسبر والاميثيست وحجر السترين . 

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن استخدام الأحجار الكريمة كفن تشكيلي بتطبيقات علوم الميتافيزيقا هو دراسة أكاديمية علمية لمكونات كل حجر من كيمياء وفيزياء وطوبوجرافيا، وتكوين معادلة تتوافق مع تكوين الجسم الانسانى للتفاعل الصحي القائم على أساس علمى مثبت، وأن علوم الميتافيزيقا لا تتعامل مع الأحجار الكريمة كأكسسوار أو حلى بل قطع لها تفاعل مع الكيان الانسانى بمختلف مستوياته الإدراكية العقلية والنفسية والجسدية، ولها شروط يتم تطبيقها فى معامل خاصة لتخليص الأحجار من معاملات المناجم والحفر والتعامل مع الباعة والتجار، لأن كل من يتواصل مع الأحجار الكريمة يترك بصمات من مشاكله الصحية على هذه الأحجار. 

و الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس واحدة من علماء الميتافيزيقا، و عضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا فهي عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد أطلقت عدة كتب عن علوم ما وراء الطبيعة منها كتاب "ما وراء الجسد، صلوات كونية، الهامسون للاشجار".

معرض ياقوت القمر للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس معارض تشكيل المجوهرات قطع فنية غير تجارية للسيدات والرجال ٦٠ قطعة من أحجار القمر والياقوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-3-2022

أجواء معتدلة وشبورة تصل حد الضباب.. الأرصاد توضح حالة الطقس لـ٧٢ ساعة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

استقرار الجنيه مقابل الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

وزير النقل يعقد اجتماعًا مع المختصين بتنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى