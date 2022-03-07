اليابان ترفع مستوى تحذيراتها من السفر إلى روسيا

رفعت اليابان، اليوم الإثنين، حالة التحذير من السفر إلى روسيا لثاني أعلى مستوى لها.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بحسب وزارة الخارجية اليابانية، إنه تم رفع تحذير السفر إلى المستوى الثالث على مقياسه المكون من أربع نقاط بعد أن أغلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية بينما أغلقت روسيا مجالها الجوي ردًا على ذلك.

وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإن هناك ما يقرب من 2400 ياباني في روسيا حتى اليوم حيث دعتهم الحكومة للتفكير في مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية التي لا تزال متاحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، إن اليابان تعمل على تأسيس "نظام دعم" لاستقبال لاجئين من أوكرانيا فارين من بلادهم بسبب الهجمات العسكرية الروسية.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الحكومة ستسمح للأوكرانيين بالمكوث في البلاد لفترات قصيرة، ثم تمديد إقاماتهم حسب الضرورة، كما يعتزم المسؤولون دعوة الإدارات المحلية في اليابان لتأمين مساكن لهم وتقديم إجراءات أخرى.

فيما رفعت اليابان مستوى تحذير السفر إلى روسيا وبيلاروسيا، بعد إعلانها فرض عقوبات على رجال أعمال في روسيا، والعملية العسكرية بأوكرانيا.

وقالت الخارجية اليابانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" الخميس الماضي، إن "اليابان رفعت اليوم تحذير السفر إلى بيلاروسيا إلى ثاني أعلى مستوى للتحذير".

وأضافت أن "وزارة الخارجية اليابانية أصدرت أيضًا ثالث أعلى مستوى استشاري من المستوى 2 على مقياسها المكون من أربع نقاط لمعظم روسيا بما في ذلك موسكو لمطالبة المواطنين اليابانيين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى المنطقة".